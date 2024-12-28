Альта-профиль, торговая фирма
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: улица Уральская, 93/1
Индекс: 350080.0
Телефон: +7 (861) 292‒91‒55
Мобильный Телефон: +7‒928‒884‒25‒83
Сайт: http://xn—-8sband0atjh9a5a5f.xn--p1ai
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду