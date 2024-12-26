Альта-Профиль, торговая компания

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: Старомарьевское шоссе, 9е

Индекс: 355008.0

Телефон: +7 (8652) 29‒82‒31

Мобильный Телефон: +7‒962‒445‒33‒62

Сайт: http://xn--80ae1alafffj1i.xn—-8sband0atjh9a5a5f.xn--p1ai

вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк