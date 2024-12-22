Альта-Профиль, торговая компания

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: проспект Кулакова, 15н

Индекс: 355035.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒460‒35‒19

Сайт: http://xn--80ae1alafffj1i.xn—-8sband0atjh9a5a5f.xn--p1ai

вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)

Способ оплаты: Наличный расчёт

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