Альта-Профиль, торговая компания

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: проспект Кулакова, 15н

Индекс: 355035.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒460‒35‒19

Сайт: http://xn--80ae1alafffj1i.xn—-8sband0atjh9a5a5f.xn--p1ai

вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)

Способ оплаты: Наличный расчёт