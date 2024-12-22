Альта-Профиль, торговая компания
город: Ставрополь
Район: Ставрополь городской округ
Адрес: проспект Кулакова, 15н
Индекс: 355035.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒460‒35‒19
Сайт: http://xn--80ae1alafffj1i.xn—-8sband0atjh9a5a5f.xn--p1ai
вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)
Способ оплаты: Наличный расчёт