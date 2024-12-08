Альта-восток, Шоурум

город: Ногинск

Район: Богородский городской округ

Адрес: улица Советская, 28

Индекс: 142400.0

Телефон: +7 (496) 519‒42‒39

Мобильный Телефон: +7‒903‒172‒44‒22

Сайт: http://altavostok.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк