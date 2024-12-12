Алтайский Завод Профнастила

город: Бийск

Район: Бийск городской округ

Адрес: Шубенский переулок, 61

Индекс: nan

Телефон: +7 (3854) 555‒110

Мобильный Телефон: +7‒962‒808‒96‒99

Сайт: http://zavodazp.ru/

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду