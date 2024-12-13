АлтайСтройПоставка, оптово-розничная компания строительных материалов

город: Барнаул

Район: Барнаул городской округ

Адрес: Ярных, 2

Индекс: 656011.0

Телефон: +7 (3852) 57‒05‒02

Мобильный Телефон: +7‒929‒397‒05‒02

Сайт: http://aspostavka.ru

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк