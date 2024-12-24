Альтернативные решения в строительстве, торговая компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Свердловский тракт, 5/2

Индекс: 454008.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒951‒482‒48‒21

Сайт: http://arschel.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк