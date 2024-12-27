Альтиго

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Гайвинская улица, 107

Индекс: 614112.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒642‒46‒74

Сайт: http://altigo.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк