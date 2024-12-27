Альтиго
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: Гайвинская улица, 107
Индекс: 614112.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒642‒46‒74
Сайт: http://altigo.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк