Alum24, компания
город: Люберцы
Район: Люберцы городской округ
Адрес: улица Кирова, 20а
Индекс: 140005.0
Телефон: +7 (495) 374‒51‒25
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://alum24.ru
вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк