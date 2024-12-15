Alum24, компания

город: Люберцы

Район: Люберцы городской округ

Адрес: улица Кирова, 20а

Индекс: 140005.0

Телефон: +7 (495) 374‒51‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://alum24.ru

вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк