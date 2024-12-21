Aluplast56, торгово-производственная компания

город: Оренбург

Район: Оренбург городской округ

Адрес: Энергетиков, 1 дом

Индекс: 460019.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒933‒000‒00‒08

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Комплектующие для окон, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду