Альянс профиль, производственно-торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Московское шоссе, 46 лит Б
Индекс: 196158.0
Телефон: +7 (812) 319‒78‒82
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://alianceprofil.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (летний период: пн-чт 9:00-17:30; пт 9:00-17:00; сб 10:00-14:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк