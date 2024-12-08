Альянс профиль, производственно-торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Московское шоссе, 46 лит Б

Индекс: 196158.0

Телефон: +7 (812) 319‒78‒82

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://alianceprofil.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (летний период: пн-чт 9:00-17:30; пт 9:00-17:00; сб 10:00-14:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк