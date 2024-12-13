Альянс, производственно-строительный холдинг
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Плотинная, 7/7
Индекс: 630058.0
Телефон: +7 (383) 383‒22‒32
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://algk.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Промышленное строительство, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк