Альянс, производственно-строительный холдинг

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Плотинная, 7/7

Индекс: 630058.0

Телефон: +7 (383) 383‒22‒32

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://algk.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Промышленное строительство, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк