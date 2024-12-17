Альянс, торгово-монтажная компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: проспект им. газеты Красноярский Рабочий, 30а

Индекс: 660004.0

Телефон: +7 (391) 296‒62‒02

Мобильный Телефон: +7‒923‒281‒31‒14

Сайт: http://www.xn—124-43d0eo6a5g4a.xn--p1ai

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Керамогранит, Кровельные материалы, Кровельные работы, Межкомнатные двери, Отделочные материалы, Прокат оборудования / инструментов, Стеновые панели, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк