Альянс, торгово-монтажная компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: проспект им. газеты Красноярский Рабочий, 30а
Индекс: 660004.0
Телефон: +7 (391) 296‒62‒02
Мобильный Телефон: +7‒923‒281‒31‒14
Сайт: http://www.xn—124-43d0eo6a5g4a.xn--p1ai
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Керамогранит, Кровельные материалы, Кровельные работы, Межкомнатные двери, Отделочные материалы, Прокат оборудования / инструментов, Стеновые панели, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк