Алюмика, торгово-производственная компания
город: Бор
Район: Бор городской округ
Адрес: Луначарского, 128 к10а
Индекс: 606440.0
Телефон: +7 (831) 231‒07‒08
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://al-clean.ru
вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк