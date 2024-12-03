Алюмика, торгово-производственная компания

город: Бор

Район: Бор городской округ

Адрес: Луначарского, 128 к10а

Индекс: 606440.0

Телефон: +7 (831) 231‒07‒08

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://al-clean.ru

вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк