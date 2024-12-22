Алюмикс, компания по изготовлению и установке алюминиевых конструкций

город: д. Кондратово

Район: Пермский район

Адрес: Камская, 14а

Индекс: 614506.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒919‒480‒04‒84

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Остекление / отделка балконов и лоджий, Ремонт окон, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк