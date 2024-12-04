Алюминиевые светопрозрачные конструкции, многопрофильная компания

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: улица Республики, 252/6

Индекс: 625019.0

Телефон: +7 (3452) 521‒333

Мобильный Телефон: +7‒982‒772‒90‒90

Сайт: nan

вид деятельности: Входные группы, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду