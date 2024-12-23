Алюминстрой, фирма по продаже рекламных материалов

город: Москва

Район: nan

Адрес: Ступинский проезд, 1 ст13

Индекс: 117546.0

Телефон: +7 (499) 110‒46‒57

Мобильный Телефон: +7‒903‒723‒78‒98

Сайт: http://4reklama.ru/

вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Световая реклама, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк