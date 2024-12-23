Алюминстрой, фирма по продаже рекламных материалов
город: Москва
Район: nan
Адрес: Ступинский проезд, 1 ст13
Индекс: 117546.0
Телефон: +7 (499) 110‒46‒57
Мобильный Телефон: +7‒903‒723‒78‒98
Сайт: http://4reklama.ru/
вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Световая реклама, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк