Алюминстрой, Офис

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Свердловский проспект, 60

Индекс: 454080.0

Телефон: +7 (351) 200‒34‒01

Мобильный Телефон: +7‒908‒700‒74‒44

Сайт: http://www.aluminstroy.ru/regional-offices/205/

вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк