Алюминстрой, торгово-производственная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Дзержинского, 52 к3

Индекс: 443070.0

Телефон: +7 (846) 212‒98‒93

Мобильный Телефон: +7‒906‒127‒61‒07

Сайт: http://samara.4reklama.ru

вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт