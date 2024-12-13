Алюминстрой, торгово-производственная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Дзержинского, 52 к3

Индекс: 443070.0

Телефон: +7 (846) 212‒98‒93

Мобильный Телефон: +7‒906‒127‒61‒07

Сайт: http://samara.4reklama.ru

вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт

youcanchoose

Клинкер-тайм, торгово-производственная компания

Rokkbeton, производственная компания

Линолеум города, торговая компания по продаже напольных покрытий и сайдинга

Мсв, оптовая компания по продаже металлопроката и строительных материалов

Коленкор, компания

Торговая компания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.