Алюминстрой, торгово-производственная компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Дзержинского, 52 к3
Индекс: 443070.0
Телефон: +7 (846) 212‒98‒93
Мобильный Телефон: +7‒906‒127‒61‒07
Сайт: http://samara.4reklama.ru
вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт