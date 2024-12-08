Алюминстрой, торгово-производственная компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Российская, 251

Индекс: 350016.0

Телефон: +7 (861) 201‒82‒85

Мобильный Телефон: +7‒961‒583‒62‒16

Сайт: http://aluminstroy.ru

вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк