АлюмСтрой, компания по производству алюминиевых конструкций
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: улица Мельникайте, 105
Индекс: 625026.0
Телефон: +7 (3452) 38‒10‒36
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://alumstroy72.ru
вид деятельности: Входные двери, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты