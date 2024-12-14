Алюмцентр, производственно-торговая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Восстания, 100 к91а

Индекс: 420095.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒906‒320‒40‒04

Сайт: http://alumcentr.ru

вид деятельности: Входные группы, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк