Алюмцентр, производственно-торговая компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: улица Восстания, 100 к91а
Индекс: 420095.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒906‒320‒40‒04
Сайт: http://alumcentr.ru
вид деятельности: Входные группы, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк