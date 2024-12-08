АлюПроф, производственно-торговая компания

город: Калининград

Район: Калининград городской округ

Адрес: Верхнеозёрная, 2Б

Индекс: 236008.0

Телефон: +7 (4012) 36‒32‒17

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк