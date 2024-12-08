АлюПроф, производственно-торговая компания
город: Калининград
Район: Калининград городской округ
Адрес: Верхнеозёрная, 2Б
Индекс: 236008.0
Телефон: +7 (4012) 36‒32‒17
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк