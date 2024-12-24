Алюпром, производственно-монтажная компания

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: Ларина, 165 ст4

Индекс: 445007.0

Телефон: 8‒800‒550‒05‒59

Мобильный Телефон: +7‒927‒893‒20‒32

Сайт: http://aluprom24.ru

вид деятельности: Входные группы, Входные двери, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк