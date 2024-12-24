Алюпром, производственно-монтажная компания
город: Тольятти
Район: Тольятти городской округ
Адрес: Ларина, 165 ст4
Индекс: 445007.0
Телефон: 8‒800‒550‒05‒59
Мобильный Телефон: +7‒927‒893‒20‒32
Сайт: http://aluprom24.ru
вид деятельности: Входные группы, Входные двери, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк