АлюСтрой, компания по производству, продаже и монтажу алюминиевых конструкций

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Тэцовский проезд, 3 ст2

Индекс: 423800.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒900‒322‒22‒19

Сайт: http://www.alyustroy.ru

вид деятельности: Входные группы, Входные двери, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 07:00 до 12:00, Вт: с 07:00 до 12:00, Ср: с 07:00 до 12:00, Чт: с 07:00 до 12:00, Пт: с 07:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк