АлюСтрой, компания по производству, продаже и монтажу алюминиевых конструкций
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Тэцовский проезд, 3 ст2
Индекс: 423800.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒900‒322‒22‒19
Сайт: http://www.alyustroy.ru
вид деятельности: Входные группы, Входные двери, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 07:00 до 12:00, Вт: с 07:00 до 12:00, Ср: с 07:00 до 12:00, Чт: с 07:00 до 12:00, Пт: с 07:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк