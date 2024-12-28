Алютех, группа компаний

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Волжский проспект, 4к

Индекс: 400016.0

Телефон: +7 (8442) 72‒34‒82

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Комплектующие для окон, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк