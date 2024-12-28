Алютех, группа компаний
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Волжский проспект, 4к
Индекс: 400016.0
Телефон: +7 (8442) 72‒34‒82
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Комплектующие для окон, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк