Амбаръ, магазин строительных материалов
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Челюскинцев 4-я, 2
Индекс: 644105.0
Телефон: +7 (3812) 79‒02‒02
Мобильный Телефон: +7‒965‒878‒46‒68
Сайт: http://www.ambar-s.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт