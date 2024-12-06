Амбаръ, магазин строительных материалов

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Челюскинцев 4-я, 2

Индекс: 644105.0

Телефон: +7 (3812) 79‒02‒02

Мобильный Телефон: +7‒965‒878‒46‒68

Сайт: http://www.ambar-s.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт