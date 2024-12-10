Амбаръ, магазин строительных материалов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Большая, 252/2

Индекс: 630032.0

Телефон: +7 (383) 360‒60‒80

Мобильный Телефон: +7‒961‒870‒12‒05

Сайт: http://ambar-s.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк