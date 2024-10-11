Американец покорил Эверест, не выходя из дома

Житель Лас-Вегаса покорил Эверест, не выходя из дома. Мужчина 22 часа, 57 минут и 2 секунды поднимался и спускался по лестнице у себя дома. Целеустремленный американец тем самым установил рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

На сайте Книги рекордов Гиннесса отмечено, что менее чем за сутки он преодолел расстояние в 8 848,86 м, что соответствует высоте Эвереста (8 849 м).

Весь процесс мужчина транслировал в своих соцсетях.

Кроме того, он придумал правила: не прикасаться к перилам во время подъема, поскольку «на Эвересте их нет».

Мужчина уточнил, что решил установить этот рекорд, потому что никто этого раньше не делал.

Он добавил, что целью его акции также является сбор средств на помощь людям с ментальными проблемами.