Американка погибла на аэродроме во время обычной фотосессии

В США 37-летняя Аманда Галлахер во время фотосессии попала под работающий пропеллер самолета, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, американка фотографировала парашютистов на аэродроме в Канзасе. В какой-то момент она случайно прислонилась к работающему пропеллеру самолета. Одежду женщины намотало на винт, в результате чего она получила тяжелые травмы.

Медики приехали на место практически сразу, но спасти пострадавшую не смогли.

Представитель аэродрома выразил соболезнования родным и друзьям женщины, подтвердив, что идет официальное расследование обстоятельств инцидента.