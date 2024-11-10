Американка сдавала грудное молоко детям и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Американка сдавала грудное молоко детям и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Американка сдавала грудное молоко детям и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Элис Оглетри из Техаса сдала в качестве донора более 2645 литров грудного молока и стала рекордсменкой, сообщает Zakon.kz.

По оценкам чиновников, такого объема молока хватит сотням тыс. недоношенных детей. 36-летнюю мать троих детей включили в Книгу рекордов Гиннесса уже во второй раз.

Отдавать молоко на благотворительность Оглетри начала в 2010 году, когда у нее родился первенец. Тогда женщина заметила, что производит необычайно много молока. Затем она раздавала молоко после рождения второго и третьего ребенка, а также после суррогатного материнства.

Американка сдавала грудное молоко детям и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Впервые она обратилась в Книгу рекордов Гиннесса, когда увидела новость о другой матери-рекордсменке и мысленно подсчитала, что сможет превзойти ее достижение в течение трех месяцев.

Книга рекордов Гиннесса засчитала пожертвования Оглетри в только лишь в один банк грудного молока. Однако женщина утверждает, что отдала еще две тыс. литров в другой и помогала с молоком близким друзьям. По данным Mothers’ Milk Bank of North Texas, куда Оглетри относила молоко, каждый литр может прокормить 11 недоношенных детей.

Американка сдавала грудное молоко детям и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

«Я хочу воспользоваться вниманием, которое мне предоставила Книга рекордов Гиннесса, чтобы обратить внимание других женщин на проблемы материнства», – отметила рекордсменка.

Американка сдавала грудное молоко детям и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

А англичанка за 10 лет заработала на своих внуках 30 тыс. долларов.

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