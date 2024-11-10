Американка сдавала грудное молоко детям и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Элис Оглетри из Техаса сдала в качестве донора более 2645 литров грудного молока и стала рекордсменкой, сообщает Zakon.kz.

По оценкам чиновников, такого объема молока хватит сотням тыс. недоношенных детей. 36-летнюю мать троих детей включили в Книгу рекордов Гиннесса уже во второй раз.

Отдавать молоко на благотворительность Оглетри начала в 2010 году, когда у нее родился первенец. Тогда женщина заметила, что производит необычайно много молока. Затем она раздавала молоко после рождения второго и третьего ребенка, а также после суррогатного материнства.

Впервые она обратилась в Книгу рекордов Гиннесса, когда увидела новость о другой матери-рекордсменке и мысленно подсчитала, что сможет превзойти ее достижение в течение трех месяцев.

Книга рекордов Гиннесса засчитала пожертвования Оглетри в только лишь в один банк грудного молока. Однако женщина утверждает, что отдала еще две тыс. литров в другой и помогала с молоком близким друзьям. По данным Mothers’ Milk Bank of North Texas, куда Оглетри относила молоко, каждый литр может прокормить 11 недоношенных детей.

«Я хочу воспользоваться вниманием, которое мне предоставила Книга рекордов Гиннесса, чтобы обратить внимание других женщин на проблемы материнства», – отметила рекордсменка.

А англичанка за 10 лет заработала на своих внуках 30 тыс. долларов.