Американский студент ростом 2,4 метра стал самым высоким подростком-спортсменом в мире

Американский студент ростом 2,4 метра стал самым высоким подростком-спортсменом в мире

Американский студент ростом 2,4 метра Оливье Риу стал самым высоким подростком в мире и интригующим баскетболистом, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, по дороге из своей квартиры на занятия, а затем на баскетбольную площадку Университета Флориды Оливье Риу позирует для десятков, а иногда и сотен фотографий в день.

Американский студент ростом 2,4 метра стал самым высоким подростком-спортсменом в мире

Первокурсник из Флориды, беззаботный канадец, которому принадлежит место в Книге рекордов Гиннесса как самому высокому подростку в мире, также войдет в историю баскетбола, когда в этом сезоне он будет играть за Gators, занимающих 21-е место.

Американский студент ростом 2,4 метра стал самым высоким подростком-спортсменом в мире

Веселый парень, известный как «Оли», станет самым высоким игроком в баскетболе колледжа.

Он на 5 см выше бывших гигантов НБА Георге Мурешана и Мануте Бола.

Американский студент ростом 2,4 метра стал самым высоким подростком-спортсменом в мире

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