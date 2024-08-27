Американский турист погиб в ледяной пещере Исландии

Американский турист погиб в ледяной пещере Исландии

Американский турист погиб в ледяной пещере Исландии

В Исландии в результате обрушения ледяной пещеры Брейдамеркурйекюдль погиб гражданин США, его подруга и соотечественница получила ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 25 августа произошел инцидент, когда группа из 23 туристов из нескольких стран исследовала ледяную пещеру на леднике Брейдамеркурйекюдль на юго-востоке Исландии.

Пара из США была найдена сразу, однако мужчина скончался на месте происшествия, а женщина получила травмы неизвестной степени тяжести и была доставлена в больницу в Рейкьявике.

В операциях приняли участие более 200 спасателей. Почти вручную было сломано и перемещено огромное количество льда.

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