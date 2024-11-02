Американскому рэперу грозит до 25 лет тюрьмы за вооруженные ограбления

Рэперу Ариону Говарду, более известному как Dougie B, который запомнился тем, что снимал клипы с американской хип-хоп-исполнительницей Cardi B в 2022 году, грозит до 25 лет колонии за два вооруженных ограбления, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты New York Post, артист стал фигурантом нападения на 33-летнего мужчину и его пятилетнего ребенка в округе Белмонт.

Согласно данным дела, которое было направлено в уголовный суд Нью-Йорка, певец и пятеро его друзей проникли в квартиру семьи и стали угрожать пистолетом. Один из нападавших отобрал у мужчины телефон, с помощью которого снял с его счетов 2,5 тыс. долларов.

Как уточняется, рэпер и его сообщники были арестованы спустя девять дней. Они решили совершить ограбление в том же доме. Преступники ворвались в жилье другого человека и угрожали ему ножом. После этого один из грабителей похитил с криптокошелька жертвы 500 долларов.

В связи с этим Говарду предъявили обвинения в причастности к совершению разбойного нападения и хищению в особо крупном размере.