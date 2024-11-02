Американскому рэперу грозит до 25 лет тюрьмы за вооруженные ограбления

Американскому рэперу грозит до 25 лет тюрьмы за вооруженные ограбления

Рэперу Ариону Говарду, более известному как Dougie B, который запомнился тем, что снимал клипы с американской хип-хоп-исполнительницей Cardi B в 2022 году, грозит до 25 лет колонии за два вооруженных ограбления, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты New York Post, артист стал фигурантом нападения на 33-летнего мужчину и его пятилетнего ребенка в округе Белмонт.

Согласно данным дела, которое было направлено в уголовный суд Нью-Йорка, певец и пятеро его друзей проникли в квартиру семьи и стали угрожать пистолетом. Один из нападавших отобрал у мужчины телефон, с помощью которого снял с его счетов 2,5 тыс. долларов.

Как уточняется, рэпер и его сообщники были арестованы спустя девять дней. Они решили совершить ограбление в том же доме. Преступники ворвались в жилье другого человека и угрожали ему ножом. После этого один из грабителей похитил с криптокошелька жертвы 500 долларов.

В связи с этим Говарду предъявили обвинения в причастности к совершению разбойного нападения и хищению в особо крупном размере.

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