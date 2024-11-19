Американцам, недовольным исходом выборов, предлагают дома на Сардинии за 1 доллар

После выборов президента США деревня на итальянском острове Сардиния увидела потенциальную возможность и запустила рекламную кампанию по привлечению покупателей недвижимости из Америки, сообщает Zakon.kz.

Как и многие места в сельской Италии, власти деревни Оллолаи давно пытаются убедить людей переехать сюда, чтобы восстановить ее благосостояние после десятилетий депопуляции. Ветхие дома там продают всего за один евро – чуть больше доллара.

А после результатов голосования 5 ноября был запущен сайт, нацеленный на потенциальных американских экспатов, предлагающий больше дешевого жилья в надежде, что те, кто расстроен результатом выборов, поспешат купить один из пустующих объектов недвижимости.

«Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, одновременно открывая новые возможности? Пора начинать строить свой европейский отдых в потрясающем раю Сардинии», – говорится на сайте.

Мэр деревни Франческо Колумбу рассказал CNN, что веб-сайт был специально создан для привлечения американских избирателей в преддверии президентских выборов.

«Мы просто действительно хотим, и будем фокусироваться прежде всего на американцах. Мы, конечно, не можем запретить людям из других стран подавать заявки, но у американцев будет ускоренная процедура. Мы делаем ставку на то, что они помогут нам возродить деревню, они – наша выигрышная карта», – сказал он.

Колумбу говорит, что теперь деревня предлагает три уровня размещения: бесплатное временное жилье для определенных цифровых кочевников, дома стоимостью в один евро, требующие ремонта, и готовые к заселению дома по цене до 100 тыс. евро (105 тыс. долларов США).

За последнее столетие население Оллолаи сократилось с 2250 до 1300 человек, и каждый год рождалось всего несколько детей. Многие семьи покинули деревню в трудные экономические времена в поисках работы и лучшей жизни.

«Мы специально создали этот сайт сейчас, чтобы удовлетворить потребности США в переселении после выборов. Первая версия нашей схемы цифровых кочевников, запущенная в прошлом году, уже была предназначена исключительно для американцев», – отметил мэр.

По его словам, за последнее время на сайт поступило 38 тыс. запросов на информацию о домах, большинство из которых – из Соединенных Штатов.