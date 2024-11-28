Американцы собирают плоды клюквы прямо с болот Массачусетса

Американцы собирают плоды клюквы прямо с болот Массачусетса

Американцы собирают плоды клюквы прямо с болот Массачусетса

За несколько недель до Дня благодарения часть клюквы, которую отправили на обеденные тарелки жителей штата Массачусетс (США), плавала на болоте Роки-Медоу на юго-востоке региона, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, клюква окрасила водоем в розовато-малиновый цвет. Рабочие, находясь по пояс в воде, осторожно сгоняют ягоды к насосу. После этого их загружают в грузовик. Там ягоды проходят через систему, которая отделяет их от листьев и транспортируются на перерабатывающий завод, где в конечном итоге из них делают соус, сок или сладкие и сушеные ягоды.

Американцы собирают плоды клюквы прямо с болот Массачусетса

Местные болотные растения, дающие плоды клюквы, начинают расти в мае. Когда они готовы к сбору, фермеры заливают болота водой и отправляют машину, чтобы собрать урожай.

Сбор ягод длится с сентября по начало ноября. Массачусетс – второй по величине регион-производитель клюквы в США после Висконсина с 1800 года.

Американцы собирают плоды клюквы прямо с болот Массачусетса

Несмотря на масштабы производства, за последние годы фермеры в штате пережили несколько проблем: от торговых войн до падения цен и переизбытка ягод. Некоторые продали свои болота и простились с бизнесом.

Стив Уорд, фермер во втором поколении, выращивающий клюкву, отметил, что фермерам также приходится адаптироваться к меняющемуся климату, что, по мнению Massachusetts Cranberries, группы, выступающей от имени отрасли, может привести к снижению урожая в этом году.

Чаще всего в регионе стоит температура 32 градуса по Цельсию, а растения клюквы не любят такую погоду. Им нужны более низкие температуры ночью.

Удивительно, но ранее жительница США установила новый мировой рекорд поймав в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма.

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