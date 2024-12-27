Амет, магазин стройматериалов
город: Южно-Сахалинск
Район: Южно-Сахалинск городской округ
Адрес: Солнечный переулок, 9а
Индекс: 693008.0
Телефон: +7 (4242) 44‒00‒54
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://amet-dv.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Деревообрабатывающий инструмент, Инжиниринговые услуги, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлорежущий инструмент, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк