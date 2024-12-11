Амистей-Декор, компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: улица Старокубанская, 2/2Б

Индекс: 350011.0

Телефон: +7 (861) 244‒21‒20

Мобильный Телефон: +7‒918‒324‒94‒61

Сайт: http://amistey-decor.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Декоративные отделочные элементы и материалы, Карнизы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк