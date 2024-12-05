Амк групп, Уральский промышленный холдинг

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: улица Сормовская, 5/7

Индекс: 350018.0

Телефон: +7 (861) 205‒02‒79

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://amk-krasnodar.ru

вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Оргстекло / Поликарбонат, Промышленная химия / Химическое сырьё, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду