Амк групп, Уральский промышленный холдинг
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: улица Сормовская, 5/7
Индекс: 350018.0
Телефон: +7 (861) 205‒02‒79
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://amk-krasnodar.ru
вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Оргстекло / Поликарбонат, Промышленная химия / Химическое сырьё, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду