Амур кровля, торгово-строительная компания

город: Хабаровск

Район: Хабаровск городской округ

Адрес: улица Краснореченская, 74 лит Е

Индекс: 680006.0

Телефон: +7 (4212) 65‒65‒33

Мобильный Телефон: +7‒909‒822‒65‒33

Сайт: http://xn--80aexfcnmby0k.xn--p1ai

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (май-октябрь: пн-чт 9:00-18:00; пт 9:00-17:00; сб 11:00-14:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты