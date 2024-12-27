Анаско, торговая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒937‒610‒15‒36

Сайт: http://chemicalgoods.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Продажа / установка тёплых полов, Продажа парковочных систем / Строительство автопаркингов, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк