Анаско, торговая компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒937‒610‒15‒36
Сайт: http://chemicalgoods.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Продажа / установка тёплых полов, Продажа парковочных систем / Строительство автопаркингов, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк