Анджелина Джоли вышла на публику с предполагаемым бойфрендом

Американская актриса Анджелина Джоли вышла на публику на Венецианском кинофестивале с предполагаемым бойфрендом британским рэпером Akala, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Star, инсайдеры также рассказали, что он познакомился с актрисой и ее дочерями Шайло и Захарой на Ямайке в мае 2023 года.

Премьера фильма «Мария» с Анжелиной Джоли в главной роли состоялась 29 августа на Венецианском кинофестивале. Съемки картины проходили в Будапеште, Париже, Греции и Милане. Также в актерский состав вошли Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»), Альба Рорвахер («Идеальные незнакомцы»), Коди Смит-МакФи («Планета обезьян: Революция») и др.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое – Шайло, Нокс и Вивьен – являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. В данное время бывшие супруги делят имущество.