Ангар, торговая компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Первомайская, 1 к6
Индекс: 630080.0
Телефон: +7 (383) 263‒78‒15
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://angar-sib.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк