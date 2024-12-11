Ангар, торговая компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Первомайская, 1 к6

Индекс: 630080.0

Телефон: +7 (383) 263‒78‒15

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://angar-sib.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк