Ангарск-профиль, торгово-производственная компания

город: Ангарск

Район: Ангарский городской округ

Адрес: 215-й квартал, 34/2

Индекс: 665824.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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