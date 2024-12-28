Ангарск-профиль, торгово-производственная компания
город: Ангарск
Район: Ангарский городской округ
Адрес: 215-й квартал, 34/2
Индекс: 665824.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду