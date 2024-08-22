Англичане получили открытку, отправленную 121 год назад

Англичане получили открытку, отправленную 121 год назад

Англичане получили открытку, отправленную 121 год назад

Королевская почта Уэллса доставила по адресу получателя открытку, отправленную в Великобритании 121 год назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 августа сообщил портал Wales online.

Отправление получили сотрудники одной из компаний. Среди писем об ипотеке и сбережениях они обнаружили открытку с маркой короля Эдуарда VII, датированную 3 августа 1903 года. Она предназначалась леди Лидии Дэвис, которая, предположительно, проживала по данному адресу более 120 лет назад.

«Это произошло совершенно неожиданно в пятницу. Почтальон пришел к двери, как обычно, с кучей писем для нашей команды. Когда один из менеджеров разбирал их, на стол упала открытка, не в конверте, не с запиской, а как есть», – рассказал один из сотрудников компании.

Англичане получили открытку, отправленную 121 год назад

Открытка представляет собой черно-белое изображение картины художника Эдвина Генри Ландсира «Вызов». На ней изображен рисунок с оленем на переднем плане, сидящим на замерзшем пне, с водоемом и заснеженными горами за ним.

Представитель Королевской почты заявил, что, скорее всего, открытка была «возвращена в систему, а не потерялась на почте более чем на столетие».

Позднее с получателями открытки связалась внучатая племянница адресата.

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