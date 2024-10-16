Анита Цой отреагировала на блокировку ее счетов

Российская певица Анита Цой заявила, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru она отметила, что в данное время все хорошо работает.

«Безусловно, бывают разные ситуации в жизни, но я не ощутила на себе никакого дискомфорта. Спасибо, что переживаете за нас», – рассказала артистка.

В начале октября Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации.

ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.