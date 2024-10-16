Анита Цой отреагировала на блокировку ее счетов

Анита Цой отреагировала на блокировку ее счетов

Анита Цой отреагировала на блокировку ее счетов

Российская певица Анита Цой заявила, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru она отметила, что в данное время все хорошо работает.

«Безусловно, бывают разные ситуации в жизни, но я не ощутила на себе никакого дискомфорта. Спасибо, что переживаете за нас», – рассказала артистка.

В начале октября Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации.

ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

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