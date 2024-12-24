Анмет, компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Дарвина, 6

Индекс: 454087.0

Телефон: +7 (351) 245‒27‒57

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://anmet74.ru

вид деятельности: Металлоизделия, Нержавеющий металлопрокат, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк