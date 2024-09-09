Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным

Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным

Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным

Экс-солистка российской группы «Блестящие» Анна Семенович опубликовала новое фото с возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Поклонница подметила, что у партнера Семенович очень доброе лицо. Она назвала его «душкой».

«Так и есть, Денис очень добрый человек. Это меня и подкупило», – ответила певица.

Отметим, что еще в июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе. Далее она решила уточнить, что на тот момент действующая жена ее бойфренда вместе с ребенком проживают в Германии, а бракоразводный процесс занимает очень много времени. В данное время он якобы проходит активную стадию развития.

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