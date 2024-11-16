Аномальный смог накрыл столицу Индии

В Дели и провинции Пенджаб (Индия) закрывают школы, поскольку соседние страны борются с опасным загрязнением воздуха. Пока в индийской столице принимают эти меры, в пакистанской объявлено чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Дели и прилегающая к нему столичная область, где проживает более 30 млн человек, неизменно возглавляют мировые рейтинги по уровню загрязнения воздуха зимой. Согласно исследованиям, это сокращает продолжительность жизни жителей столицы на семь лет.

Смог стал ежегодным источником несчастий в Дели, а разрозненные правительственные инициативы не смогли решить эту проблему.

Из-за смога в Индии отменяют рейсы и задерживают поезда. Больницы жалуются на всплески числа пациентов, поступающих с проблемами дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Правительство также остановило строительство в городе и призвало граждан больше пользоваться общественным транспортом и избегать использования угля и дров для отопления, не уточнив, как долго будут действовать эти меры.

Качество воздуха на севере Индии ухудшилось буквально за последнюю неделю. Уровни загрязняющих веществ PM2.5 – опасных канцерогенных микрочастиц, которые попадают в кровоток через легкие – были зарегистрированы в среду более чем в 50 раз выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения дневного максимума.

Более чем в 160 км от Дели смог был настолько густым, что закрыл собой памятник Тадж-Махал.

Загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц. Также в Пакистане на фоне загрязнения воздуха объявили локдаун.