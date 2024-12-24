Апельсин, оптово-розничный магазин по продаже материалов стройматериалов

город: с. Федино

Район: Воскресенск городской округ

Адрес: улица Фединская, 14/1

Индекс: 140209.0

Телефон: +7 (4912) 24‒02‒20

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://apelsin.ru

вид деятельности: Автомасла / Мотомасла / Химия, Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные две

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду